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    08:15, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2113 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 190,

    город Алматы - 330,

    город Шымкент - 30,

    Акмолинская область - 143,

    Актюбинская область - 36,

    Алматинская область - 76,

    Атырауская область - 10,

    Восточно-Казахстанская область - 312,

    Жамбылская область - 8,

    Западно-Казахстанская область - 204,

    Карагандинская область - 158,

    Костанайская область - 7,

    Кызылординская область - 20,

    Мангистауская область - 125,

    Павлодарская область - 252,

    Северо-Казахстанская область - 168,

    Туркестанская область - 44.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 896581.

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