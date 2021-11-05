08:15, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2113 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 190,
город Алматы - 330,
город Шымкент - 30,
Акмолинская область - 143,
Актюбинская область - 36,
Алматинская область - 76,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 312,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 204,
Карагандинская область - 158,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 125,
Павлодарская область - 252,
Северо-Казахстанская область - 168,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 896581.