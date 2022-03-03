08:15, 03 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2091 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 266,
город Алматы - 244,
город Шымкент - 734,
Акмолинская область - 56,
Актюбинская область - 29,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 64,
Восточно-Казахстанская область - 26,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 226,
Карагандинская область - 14,
Костанайская область - 151,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 126,
Северо-Казахстанская область - 53,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1272470.