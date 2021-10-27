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    08:15, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 127,

    город Алматы - 401,

    Акмолинская область - 145,

    Актюбинская область - 54,

    Алматинская область - 60,

    Атырауская область - 9,

    Восточно-Казахстанская область - 227,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 61,

    Карагандинская область - 167,

    Костанайская область - 348,

    Кызылординская область - 21,

    Мангистауская область - 20,

    Павлодарская область - 246,

    Северо-Казахстанская область - 114,

    Туркестанская область - 25.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 876699.


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