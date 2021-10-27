08:15, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 401,
Акмолинская область - 145,
Актюбинская область - 54,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 9,
Восточно-Казахстанская область - 227,
Жамбылская область - 27,
Западно-Казахстанская область - 61,
Карагандинская область - 167,
Костанайская область - 348,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 20,
Павлодарская область - 246,
Северо-Казахстанская область - 114,
Туркестанская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 876699.