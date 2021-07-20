08:15, 20 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2038 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 148,
город Алматы - 375,
город Шымкент - 76,
Акмолинская область - 123,
Актюбинская область - 98,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 155,
Восточно-Казахстанская область - 33,
Жамбылская область - 88,
Западно-Казахстанская область - 298,
Карагандинская область - 206,
Костанайская область - 80,
Кызылординская область - 45,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 159,
Северо-Казахстанская область - 55,
Туркестанская область - 36.
Итого выздоровевших в Казахстане - 433994.