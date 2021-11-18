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    08:15, 18 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2029 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 206,

    город Алматы - 158,

    город Шымкент - 47,

    Акмолинская область - 121,

    Актюбинская область - 35,

    Алматинская область - 125,

    Атырауская область - 28,

    Восточно-Казахстанская область - 346,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 166,

    Карагандинская область - 144,

    Костанайская область - 299,

    Кызылординская область - 19,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 199,

    Северо-Казахстанская область - 107,

    Туркестанская область - 13.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 921199.

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    Официальные источники (служебная)
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