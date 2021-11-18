08:15, 18 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2029 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 206,
город Алматы - 158,
город Шымкент - 47,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 125,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 346,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 166,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 299,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 199,
Северо-Казахстанская область - 107,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 921199.