08:15, 25 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1996 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 175
город Алматы - 188
город Шымкент - 279
Акмолинская область - 210
Алматинская область - 157
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 39
Жамбылская область - 26
Западно-Казахстанская область - 89
Карагандинская область - 49
Костанайская область - 91
Мангистауская область - 49
Павлодарская область - 582
Северо-Казахстанская область - 51
Туркестанская область - 1
Итого выздоровевших в Казахстане - 1263992.