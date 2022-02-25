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    08:15, 25 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1996 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 175

    город Алматы - 188

    город Шымкент - 279

    Акмолинская область - 210

    Алматинская область - 157

    Атырауская область - 10

    Восточно-Казахстанская область - 39

    Жамбылская область - 26

    Западно-Казахстанская область - 89

    Карагандинская область - 49

    Костанайская область - 91

    Мангистауская область - 49

    Павлодарская область - 582

    Северо-Казахстанская область - 51

    Туркестанская область - 1


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1263992.

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