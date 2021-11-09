08:15, 09 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 87,
город Алматы - 128,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 52,
Алматинская область - 23,
Атырауская область - 56,
Восточно-Казахстанская область - 250,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 628,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 259,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 165,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 903834.