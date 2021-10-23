08:15, 23 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1979 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 70,
город Алматы - 261,
город Шымкент - 36,
Акмолинская область - 107,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 108,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 235,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 172,
Карагандинская область - 174,
Костанайская область - 245,
Кызылординская область - 55,
Мангистауская область - 44,
Павлодарская область - 198,
Северо-Казахстанская область - 150,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 869940.