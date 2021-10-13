08:15, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1958 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 594,
город Шымкент - 150,
Акмолинская область - 49,
Актюбинская область - 116,
Алматинская область - 24,
Атырауская область - 66,
Восточно-Казахстанская область - 191,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 14,
Карагандинская область - 139,
Костанайская область - 182,
Кызылординская область - 45,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 133,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 850849.