08:15, 16 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 52,
город Алматы - 400,
город Шымкент - 112,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 177,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 71,
Восточно-Казахстанская область - 182,
Жамбылская область - 55,
Западно-Казахстанская область - 106,
Карагандинская область - 141,
Костанайская область - 174,
Кызылординская область - 30,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 171,
Северо-Казахстанская область - 94,
Туркестанская область - 55.
Итого выздоровевших в Казахстане - 856930.