08:15, 11 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1936 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 163,
город Алматы - 215,
город Шымкент - 41,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 44,
Алматинская область - 236,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 304,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 59,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 284,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 100,
Туркестанская область - 39.
Итого выздоровевших в Казахстане - 908126.