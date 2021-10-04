08:15, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1913 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 275,
город Алматы - 439,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 131,
Актюбинская область - 68,
Алматинская область - 317,
Атырауская область - 124,
Восточно-Казахстанская область - 168,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 154,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 86,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 34.
Итого выздоровевших в Казахстане - 830241.