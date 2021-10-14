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    08:15, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1895 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 61,

    город Алматы - 419,

    город Шымкент - 126,

    Акмолинская область - 45,

    Актюбинская область - 153,

    Алматинская область - 155,

    Атырауская область - 10,

    Восточно-Казахстанская область - 196,

    Жамбылская область - 16,

    Западно-Казахстанская область - 81,

    Карагандинская область - 178,

    Костанайская область - 126,

    Кызылординская область - 37,

    Мангистауская область - 24,

    Павлодарская область - 93,

    Северо-Казахстанская область - 94,

    Туркестанская область - 81.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 852744.

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