08:15, 05 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1884 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 506,
город Алматы - 134,
город Шымкент - 619,
Акмолинская область - 53,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 24,
Атырауская область - 55,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 197,
Карагандинская область - 38,
Костанайская область - 55,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 72,
Северо-Казахстанская область - 85,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1275617.