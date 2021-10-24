08:15, 24 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 76,
город Алматы - 338,
город Шымкент - 36,
Акмолинская область - 123,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 66,
Восточно-Казахстанская область - 220,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 162,
Костанайская область - 319,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 62,
Павлодарская область - 212,
Северо-Казахстанская область - 107,
Туркестанская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 871803.