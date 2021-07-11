08:15, 11 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1857 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 846
город Алматы - 120
город Шымкент - 78
Акмолинская область - 37
Актюбинская область - 0
Алматинская область - 8
Атырауская область - 141
Восточно-Казахстанская область - 71
Жамбылская область - 0
Западно-Казахстанская область - 65
Карагандинская область - 347
Костанайская область - 5
Кызылординская область - 25
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 58
Северо-Казахстанская область - 19
Туркестанская область - 34
Итого выздоровевших в Казахстане - 412007.