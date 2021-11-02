08:15, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 140,
город Алматы - 127,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 41,
Алматинская область - 118,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 263,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 215,
Карагандинская область - 161,
Костанайская область - 79,
Кызылординская область - 36,
Мангистауская область - 109,
Павлодарская область - 262,
Северо-Казахстанская область - 119,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 889558.