08:15, 09 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 245,
город Алматы - 400,
город Шымкент - 152,
Акмолинская область - 65,
Актюбинская область - 36,
Алматинская область - 26,
Атырауская область - 88,
Восточно-Казахстанская область - 104,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 108,
Карагандинская область - 264,
Костанайская область - 124,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 67,
Северо-Казахстанская область - 43,
Туркестанская область - 17.
Итого выздоровевших в Казахстане - 370871.