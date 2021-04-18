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    08:15, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 522,

    город Алматы - 453,

    город Шымкент - 30,

    Акмолинская область - 24,

    Актюбинская область - 14,

    Алматинская область - 79,

    Атырауская область - 95,

    Восточно-Казахстанская область - 73,

    Жамбылская область - 39,

    Западно-Казахстанская область - 45,

    Карагандинская область - 137,

    Костанайская область - 152,

    Кызылординская область - 28,

    Мангистауская область - 26,

    Павлодарская область - 35,

    Северо-Казахстанская область - 33,

    Туркестанская область - 21.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 246323.

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    Официальные источники (служебная)
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