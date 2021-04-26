08:15, 26 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1799 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 441,
город Алматы - 493,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 109,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 263,
Атырауская область - 143,
Восточно-Казахстанская область - 44,
Западно-Казахстанская область - 57,
Карагандинская область - 171,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 13,
Северо-Казахстанская область - 9,
Туркестанская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 263446.