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    08:15, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1799 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 441,

    город Алматы - 493,

    город Шымкент - 2,

    Акмолинская область - 109,

    Актюбинская область - 12,

    Алматинская область - 263,

    Атырауская область - 143,

    Восточно-Казахстанская область - 44,

    Западно-Казахстанская область - 57,

    Карагандинская область - 171,

    Кызылординская область - 31,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 13,

    Северо-Казахстанская область - 9,

    Туркестанская область - 9.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 263446.

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