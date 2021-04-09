08:15, 09 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1786 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 456,
город Алматы - 674,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 43,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 165,
Атырауская область - 65,
Восточно-Казахстанская область - 40,
Западно-Казахстанская область - 113,
Карагандинская область - 96,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 18,
Северо-Казахстанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 231324.