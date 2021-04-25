08:15, 25 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1784 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 520,
город Алматы - 508,
город Шымкент - 32,
Акмолинская область - 104,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 108,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 66,
Западно-Казахстанская область - 70,
Карагандинская область - 173,
Костанайская область - 10,
Кызылординская область - 34,
Мангистауская область - 54,
Павлодарская область - 32,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 261647.