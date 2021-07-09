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    08:15, 09 Июль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 572

    город Алматы - 259

    город Шымкент - 85

    Акмолинская область - 28

    Актюбинская область - 21

    Алматинская область - 24

    Атырауская область - 121

    Восточно-Казахстанская область - 80

    Жамбылская область - 14

    Карагандинская область - 285

    Костанайская область - 49

    Кызылординская область - 24

    Мангистауская область - 37

    Павлодарская область - 113

    Северо-Казахстанская область - 38

    Туркестанская область - 31

    Итого выздоровевших в Казахстане - 408063.

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    Официальные источники (служебная)
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