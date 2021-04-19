08:15, 19 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 538,
город Алматы - 340,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 15,
Алматинская область - 260,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 102,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 120,
Кызылординская область - 34,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 248096.