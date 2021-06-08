08:15, 08 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1739 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 182,
город Алматы - 153,
город Шымкент - 166,
Акмолинская область - 99,
Актюбинская область - 98,
Алматинская область - 17,
Атырауская область - 83,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 154,
Карагандинская область - 293,
Костанайская область - 153,
Кызылординская область - 36,
Мангистауская область - 18,
Павлодарская область - 119,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 88.
Итого выздоровевших в Казахстане - 369024.