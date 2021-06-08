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    08:15, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1739 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 182,

    город Алматы - 153,

    город Шымкент - 166,

    Акмолинская область - 99,

    Актюбинская область - 98,

    Алматинская область - 17,

    Атырауская область - 83,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 154,

    Карагандинская область - 293,

    Костанайская область - 153,

    Кызылординская область - 36,

    Мангистауская область - 18,

    Павлодарская область - 119,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 88.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 369024.

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    Официальные источники (служебная)
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