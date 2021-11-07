08:15, 07 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1735 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 116,
город Алматы - 190,
город Шымкент - 48,
Акмолинская область - 136,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 82,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 336,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 326,
Карагандинская область - 133,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 112,
Павлодарская область - 25,
Северо-Казахстанская область - 149,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 900763.