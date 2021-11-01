08:15, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1730 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 300,
город Алматы - 175,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 122,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 157,
Атырауская область - 62,
Восточно-Казахстанская область - 133,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 206,
Карагандинская область - 155,
Костанайская область - 10,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 132,
Павлодарская область - 141,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 42.
Итого выздоровевших в Казахстане - 887705.