08:15, 22 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1719 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 66,
город Алматы - 387,
город Шымкент - 45,
Акмолинская область - 76,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 111,
Атырауская область - 63,
Восточно-Казахстанская область - 224,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 235,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 53,
Павлодарская область - 98,
Северо-Казахстанская область - 97,
Туркестанская область - 63.
Итого выздоровевших в Казахстане - 867961.