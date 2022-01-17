08:15, 17 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1712 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 286,
город Алматы - 649,
Акмолинская область - 42,
Алматинская область - 44,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 86,
Жамбылская область - 42,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 143,
Костанайская область - 9,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 43,
Северо-Казахстанская область - 310,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 972495.