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    08:15, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 392,

    город Алматы - 565,

    город Шымкент - 28,

    Акмолинская область - 78,

    Актюбинская область - 46,

    Алматинская область - 89,

    Атырауская область - 159,

    Восточно-Казахстанская область - 27,

    Жамбылская область - 14,

    Западно-Казахстанская область - 124,

    Карагандинская область - 89,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 1,

    Павлодарская область - 40,

    Северо-Казахстанская область - 16,

    Туркестанская область - 4.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 228089.

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    Официальные источники (служебная)
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