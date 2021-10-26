08:15, 26 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1668 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 18,
город Алматы - 183,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 125,
Актюбинская область - 103,
Алматинская область - 58,
Атырауская область - 45,
Восточно-Казахстанская область - 153,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 186,
Карагандинская область - 143,
Костанайская область - 238,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 27,
Павлодарская область - 192,
Северо-Казахстанская область - 114,
Туркестанская область - 51.
Итого выздоровевших в Казахстане - 874647.