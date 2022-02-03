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    08:15, 03 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 16371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 6185,

    город Алматы - 2368,

    город Шымкент - 106,

    Акмолинская область - 620,

    Актюбинская область - 1029,

    Алматинская область - 143,

    Атырауская область - 520,

    Восточно-Казахстанская область - 305,

    Жамбылская область - 90,

    Западно-Казахстанская область - 212,

    Карагандинская область - 2291,

    Костанайская область - 692,

    Кызылординская область - 188,

    Мангистауская область - 243,

    Павлодарская область - 694,

    Северо-Казахстанская область - 547,

    Туркестанская область - 138.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1114833.

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