08:15, 03 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 16371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6185,
город Алматы - 2368,
город Шымкент - 106,
Акмолинская область - 620,
Актюбинская область - 1029,
Алматинская область - 143,
Атырауская область - 520,
Восточно-Казахстанская область - 305,
Жамбылская область - 90,
Западно-Казахстанская область - 212,
Карагандинская область - 2291,
Костанайская область - 692,
Кызылординская область - 188,
Мангистауская область - 243,
Павлодарская область - 694,
Северо-Казахстанская область - 547,
Туркестанская область - 138.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1114833.