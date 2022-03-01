08:15, 01 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1627 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6
город Алматы - 213
город Шымкент - 689
Акмолинская область - 75
Алматинская область - 60
Атырауская область - 25
Восточно-Казахстанская область - 30
Жамбылская область - 7
Западно-Казахстанская область - 151
Карагандинская область - 37
Костанайская область - 118
Кызылординская область - 8
Мангистауская область - 7
Павлодарская область - 58
Северо-Казахстанская область - 138
Туркестанская область - 5
Итого выздоровевших в Казахстане - 1269129.