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    08:15, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1617 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 255,

    город Алматы - 224,

    город Шымкент - 69,

    Акмолинская область - 80,

    Актюбинская область - 81,

    Алматинская область - 48,

    Атырауская область - 17,

    Восточно-Казахстанская область - 25,

    Жамбылская область - 32,

    Западно-Казахстанская область - 118,

    Карагандинская область - 441,

    Костанайская область - 35,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 32,

    Павлодарская область - 92,

    Северо-Казахстанская область - 28,

    Туркестанская область - 5.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 359443.

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