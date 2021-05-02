08:15, 02 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 485,
город Алматы - 182,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 155,
Актюбинская область - 67,
Алматинская область - 81,
Атырауская область - 93,
Восточно-Казахстанская область - 48,
Западно-Казахстанская область - 84,
Карагандинская область - 225,
Костанайская область - 12,
Кызылординская область - 85,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 13,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 37.
Итого выздоровевших в Казахстане - 278584.