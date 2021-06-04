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    08:15, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1586 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 250,

    город Алматы - 161,

    город Шымкент - 101,

    Акмолинская область - 35,

    Актюбинская область - 48,

    Алматинская область - 169,

    Атырауская область - 95,

    Восточно-Казахстанская область - 34,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 96,

    Карагандинская область - 332,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 32,

    Мангистауская область - 52,

    Павлодарская область - 72,

    Северо-Казахстанская область - 27,

    Туркестанская область - 31.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 363604.

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    Официальные источники (служебная)
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