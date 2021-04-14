08:15, 14 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 345,
город Алматы - 469,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 99,
Алматинская область - 126,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 92,
Карагандинская область - 108,
Костанайская область - 118,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 20,
Павлодарская область - 34,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 237446.