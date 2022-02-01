08:15, 01 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 15816 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6669,
город Алматы - 2922,
город Шымкент - 58,
Акмолинская область - 378,
Актюбинская область - 119,
Алматинская область - 451,
Атырауская область - 696,
Восточно-Казахстанская область - 310,
Жамбылская область - 60,
Западно-Казахстанская область - 165,
Карагандинская область - 1740,
Костанайская область - 297,
Кызылординская область - 375,
Мангистауская область - 155,
Павлодарская область - 675,
Северо-Казахстанская область - 513,
Туркестанская область - 233.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1085679.