08:15, 19 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 181,
город Алматы - 246,
город Шымкент - 57,
Акмолинская область - 109,
Актюбинская область - 36,
Алматинская область - 119,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 98,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 184,
Карагандинская область - 172,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 113,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 28.
Итого выздоровевших в Казахстане - 922753.