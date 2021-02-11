08:15, 11 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 96,
город Алматы - 178,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 272,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 171,
Атырауская область - 106,
Восточно-Казахстанская область - 30,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 62,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 62,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 381,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 180807.