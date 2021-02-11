РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов

    город Нур-Султан - 96,

    город Алматы - 178,

    город Шымкент - 13,

    Акмолинская область - 272,

    Актюбинская область - 4,

    Алматинская область - 171,

    Атырауская область - 106,

    Восточно-Казахстанская область - 30,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 62,

    Карагандинская область - 51,

    Костанайская область - 62,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 381,

    Северо-Казахстанская область - 41,

    Туркестанская область - 25.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 180807.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:48
    Отпечатки пальцев будут снимать при смене удостоверения или паспорта - МВД РК
    Сегодня, 13:45
    Смерть ребенка после отказа от переливания крови в Акмолинской области: заведено уголовное дело
    Сегодня, 13:41
    Школьник упал с лестницы в Астане: депутат предложил создать группу для обеспечения безопасности детей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!