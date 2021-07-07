08:15, 07 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1511 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 676,
город Алматы - 134,
город Шымкент - 43,
Акмолинская область - 30,
Алматинская область - 18,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 71,
Жамбылская область - 54,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 255,
Костанайская область - 18,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 38,
Павлодарская область - 40,
Северо-Казахстанская область - 14,
Туркестанская область - 29.
Итого выздоровевших в Казахстане - 404899.