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    08:15, 07 Июль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1511 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 676,

    город Алматы - 134,

    город Шымкент - 43,

    Акмолинская область - 30,

    Алматинская область - 18,

    Атырауская область - 5,

    Восточно-Казахстанская область - 71,

    Жамбылская область - 54,

    Западно-Казахстанская область - 55,

    Карагандинская область - 255,

    Костанайская область - 18,

    Кызылординская область - 31,

    Мангистауская область - 38,

    Павлодарская область - 40,

    Северо-Казахстанская область - 14,

    Туркестанская область - 29.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 404899.

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    Официальные источники (служебная)
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