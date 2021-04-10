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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:
    город Нур-Султан - 587,
    город Алматы - 242,
    город Шымкент - 21,
    Акмолинская область - 53,
    Актюбинская область - 79,
    Алматинская область - 119,
    Атырауская область - 38,
    Восточно-Казахстанская область - 39,
    Жамбылская область - 7,
    Западно-Казахстанская область - 119,
    Карагандинская область - 84,
    Костанайская область - 23,
    Кызылординская область - 8,
    Мангистауская область - 11,
    Павлодарская область - 50,
    Северо-Казахстанская область - 16,
    Туркестанская область - 15.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 232835.


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    Официальные источники (служебная)
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