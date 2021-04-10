08:15, 10 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 587,
город Алматы - 242,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 53,
Актюбинская область - 79,
Алматинская область - 119,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 119,
Карагандинская область - 84,
Костанайская область - 23,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 232835.