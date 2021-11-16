08:15, 16 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 61,
город Шымкент - 37,
Акмолинская область - 118,
Актюбинская область - 48,
Алматинская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 242,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 294,
Кызылординская область - 28,
Павлодарская область - 160,
Северо-Казахстанская область - 81,
Туркестанская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 916872.