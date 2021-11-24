РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 133,

    город Алматы - 259,

    город Шымкент - 44,

    Акмолинская область - 70,

    Актюбинская область - 7,

    Алматинская область - 56,

    Восточно-Казахстанская область - 48,

    Жамбылская область - 5,

    Карагандинская область - 172,

    Костанайская область - 326,

    Кызылординская область - 9,

    Павлодарская область - 279,

    Северо-Казахстанская область - 78,

    Туркестанская область - 16.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 929120.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!