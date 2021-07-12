08:15, 12 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 725,
Акмолинская область - 40,
Алматинская область - 8,
Атырауская область - 109,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Западно-Казахстанская область - 29,
Карагандинская область - 328,
Костанайская область - 48,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 413498.