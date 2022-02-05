08:15, 05 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 14900 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4263,
город Алматы - 1680,
Акмолинская область - 1017,
Актюбинская область - 841,
Алматинская область - 212,
Атырауская область - 756,
Восточно-Казахстанская область - 378,
Жамбылская область - 66,
Западно-Казахстанская область - 140,
Карагандинская область - 2887,
Костанайская область - 803,
Кызылординская область - 148,
Мангистауская область - 249,
Павлодарская область - 783,
Северо-Казахстанская область - 539,
Туркестанская область - 138.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1143107.