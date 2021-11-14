08:15, 14 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1487 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 138,
город Алматы - 198,
город Шымкент - 33,
Акмолинская область - 127,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 188,
Атырауская область - 9,
Восточно-Казахстанская область - 294,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 220,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 13,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 6,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 914098.