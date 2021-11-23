08:15, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1482 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 100,
город Алматы - 158,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 76,
Актюбинская область - 26,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 56,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 149,
Карагандинская область - 157,
Костанайская область - 251,
Кызылординская область - 21,
Павлодарская область - 294,
Северо-Казахстанская область - 67,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 927618.