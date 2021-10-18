08:15, 18 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 290,
город Алматы - 185,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 53,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 144,
Атырауская область - 63,
Восточно-Казахстанская область - 169,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 135,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 19,
Павлодарская область - 131,
Северо-Казахстанская область - 34,
Туркестанская область - 46.
Итого выздоровевших в Казахстане - 860120.