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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 03 Июль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 470,

    город Алматы - 102,

    город Шымкент - 65,

    Акмолинская область - 32,

    Актюбинская область - 35,

    Алматинская область - 29,

    Атырауская область - 94,

    Восточно-Казахстанская область - 61,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 158,

    Карагандинская область - 257,

    Костанайская область - 35,

    Кызылординская область - 17,

    Мангистауская область - 33,

    Павлодарская область - 27,

    Северо-Казахстанская область - 11,

    Туркестанская область - 12.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 399279.


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    Официальные источники (служебная)
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