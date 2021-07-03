08:15, 03 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 470,
город Алматы - 102,
город Шымкент - 65,
Акмолинская область - 32,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 94,
Восточно-Казахстанская область - 61,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 158,
Карагандинская область - 257,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 33,
Павлодарская область - 27,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 399279.